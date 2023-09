Grüne auf der Grafschaft: Fonds soll private Projekte für nachhaltige Energie fördern

Bei der Installation von Balkonsolarmodulen geht es um die Erzeugung von Strom. Gefördert werden sollen steckbare Stromerzeugungsgeräte, sogenannte Balkonmodule, die in einer Marktübersicht der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie „grün“ gelistet sind. Der Entwurf, über den die Grünen-Fraktion im Gemeinderat abstimmen lassen will, schlägt einen pauschalen Zuschuss in Höhe von 100 Euro je Balkonmodul und Antragsteller vor. Dabei sollen maximal zwei Balkonmodule je Antragsteller und Gebäude oder Wohnung gefördert werden.