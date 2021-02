Lern- und Freizeitstätte Nithrindorp : Grafschafter CDU fordert Aus für die Frankensiedlung

Grafschaft Wird die geplante Frankensiedlung Nithrindorp ad acta gelegt? Wenn es nach den Grafschafter Christdemokraten geht, lautet die Antwort: Ja. Weil der Investor Unterlagen nicht fristgerecht geliefert habe, wollen die Christdemokraten einen Schlussstrich unter das Projekt ziehen.

Das geplante Bauvorhaben der Lern- und Freizeitstätte „Frankensiedlung Nithrindorp“ zwischen den Grafschafter Orten Nierendorf und Birresdorf hat sich nach Ansicht der Grafschafter CDU endgültig erledigt. Das Projekt hatte die Grafschafter Gremien in den vergangenen sechs Jahren immer wieder beschäftigt. Man hatte einen städtebaulichen Vertrag mit dem Investor, also dem Verein Frankensiedlung Nithrindorp gefasst, und darin die zu erbringenden Voraussetzungen für Beantragung der zu erbringenden Genehmigungen vereinbart.

Unterlagen waren nicht vollständig

An besagtem Datum legte der Verein zwar Unterlagen vor, eine erste Sichtung ergab aber, dass diese nicht vollständig waren. Bürgermeister Achim Juchem (CDU) sagte in der Ratssitzung am 4. Februar, man müsse sich mit den eingereichten Unterlagen detailliert beschäftigen. Schon damals war aber klar: Die Unterlagen sind nicht vollständig. Unter anderem fehlten sämtliche Angaben über Notwendigkeit und Planung einer Linksabbiegerspur zum vorgesehenen Parkplatz in der Nähe der Landesstraße. Auch der Nachweis über die Verfügbarkeit des Grundstückes für die Parkflächen konnte nicht geleistet werden. Es fehlten ein Erläuterungsbericht zur Oberflächenentwässerung des Parkplatzes und eine Angabe zur Wasserrückhaltung. In Gänze unerfüllt blieb die Forderung des Ratsbeschlusses, zu allen Fragen eine „Abstimmung mit der Verwaltung“ vorzunehmen.