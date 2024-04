Erdbeer-Ernte in Leimersdorf Frost bereitet Obstbauer Christoph Watzig Sorgen

Bald kommt der Mai – und mit ihm die Zeit der Erdbeeren. Bald werden die roten Früchte wieder in den Regalen liegen, werden Selbstvermarkter ihre Stände an den Straßen aufbauen und das erste Obst der Saison anbieten. Mittlerweile gehören Erdbeeren und andere Früchte aus aller Welt zwar in Supermärkten und Discountern zum Ganzjahresprogramm, weil sie aus vieler Herren Länder importiert werden und oftmals halbe Weltreisen hinter sich haben. Erdbeeren von den Feldern in der nahen Umgebung haben aber ihren eigenen Reiz, auch weil sie kundtun: der Frühling ist da.