VfB Lantershofen feiert Geburtstag : Fußball-Weltmeister Overath dankt Vereinsgründern

Nahm zahlreiche Ehrungen beim Geburtsag des VfB Lantershofen vor: Ex-Fußball-Nationalspieler Wofgang Overath (4.v.l.). Foto: Martin Gausmann

Lantershofen Der VfB Lantershofen feierte mit einem Jahr Verspätung seinen 60. Geburtstag. Auch ein ehemaliger Fußball-Star lässt sich das Event in der Grafschaft nicht entgehen.



Vom 5. Juni 1961 stammt die Geburtsstunde der DJK Lantershofen, aus der im Jahr 1972 der VfB Lantershofen wurde. Der „Sportverein“, wie er in dem Grafschafter Dorf nur liebevoll genannt wird, ist also im vergangenen Jahr 60 Jahre alt geworden. Damals war eine Geburtstagsparty noch an der Corona-Pandemie gescheitert, jetzt wurde diese nachgeholt. Und der Vorstand ließ sich nicht lumpen, Geld mussten die gut 80 der insgesamt 200 Mitglieder, die der Einladung in den Winzerverein gefolgt waren, höchstens für Tombolalose mitbringen. „Wir haben gut gewirtschaftet“, begründete Geschäftsführer Andreas Bauer die Einladung.

Einstiger Fußball-Weltmeister gibt sich die Ehre

Der zweite Vorsitzende Jörg Bender begrüßte Mitglieder und Ehrengäste und gab einen kurzen Abriss über 60 Vereinsjahre, in denen zu Anfang der Fußball im Mittelpunkt stand. Längst in Spielgemeinschaften aufgegangen, verwirklicht man seit Jahren ein Grafschafter Fußballprojekt. Seit 1978 wird beim VfB aber auch geturnt, mittlerweile gibt es zahlreiche Gruppen im Fitnesssport, aus dem Fußballverein ist ein Breitensportverein geworden.

„Der Fußball lebt von den kleinen Vereinen und den Menschen dahinter, die die ganze Woche ihre Freizeit für den Verein opfern“, sagte im Laufe des Abends einer, der vor 60 Jahren die große Fußballbühne betrat. Wolfgang Overath, 81-facher Nationalspieler und Weltmeister von 1974, war einmal mehr der Einladung der Lantershofener und ihres rührigen Vorsitzenden Dieter Sebastian gefolgt, um die zu ehren, die im Gründungsjahr 1961 schon Mitgliede waren. Overath dankte Reinhard Schütz, Reinhold Münch, Wilfried Ley, Karl-Heinz Ley, Werner Kuttig, Hans-Georg Krämer, Heinz-Albert Bender, Erich Bender und Werner Witsch mit einer Ehrenurkunde für ihre damalige Entscheidung zur Gründung eines Sportvereins.

Verdienste früher Förderer werden gewürdigt

Zu den Gratulanten zählte auch der Grafschafter Bürgermeister Achim Juchem, dessen Dank für die sechs Jahrzehnte sich vor allem an die vielen Kinder und Jugendlichen richtete, die beim VfB Lantershofen kickten oder turnten. Dass der Verein gut ins Lantershofener Gefüge mit mehr Vereinsmitgliedschaften als Einwohnern passe, verstehe sich von selbst. Ortsvorsteher Leo Mattuscheck hob hervor, dass der Verein immer wieder aufstehe und es auch in schwierigen Situationen immer weitergehe. Mattuscheck erinnerte an eine Serie von Bränden, bei denen mehrere Vereinsheime vernichtet wurden. Karl-Heinz Manhillen gratulierte im Namen der Partnervereine der Fußball-Spielgemeinschaft. Der Vorsitzende der Sportfreunde Bengen hob die 29-jährige Partnerschaft beider Vereine hervor.