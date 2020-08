Junggesellen-Schütze hat Corona : Ganzer Verein in Grafschaft steht unter Quarantäne

Ganzer Verein in Grafschaft steht unter Quarantäne

Ein Mitglied der Junggesellen-Schützen-Gesellschaft in Lantershofen könnte bei einer Mitliederversammlung womöglich weitere Vereinsmitglieder mit dem Coronavirus infiziert haben. (Symbilbild) Foto: DPA

Lantershofen Ein Mitglied der Junggesellen-Schützen-Gesellschaft im Ortsbezirk Lantershofen in der Gemeinde Grafschaft ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Das Problem: Vor kurzem war er bei der Mitgliederversammlung des Vereins dabei und hat dort womöglich weitere Vereinsmitglieder angesteckt.

In Lantershofen geht die Angst vor schnell steigenden Corona-Fallzahlen um. Denn wie sich am Wochenende herausstellte, war einer der 27 Besucher der Mitgliederversammlung der Junggesellen-Schützen-Gesellschaft einige Tage später positiv getestet worden. Besagte Mitgliederversammlung zog sich am vorletzten Samstag über rund vier Stunden hin.