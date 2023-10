A61 bei Gelsdorf Die neue Lärmschutzwand ist doppelt so hoch wie die alte

Nun kehrt wieder Ruhe ein in Gelsdorf, zumindest mit Blick auf die nahe Autobahn A61. Denn der Grafschafter Ort hat eine neue Lärmschutzwand zur Autobahn erhalten. Die Autobahn GmbH des Bundes hat nur noch ein paar letzte Kleinigkeiten zu fertigen, dann steht das Projekt, das mit einem Kostenvolumen von rund 3,9 Millionen Euro beziffert wird. Die Bauzeit betrug mehr als ein Jahr, hatte im April 2022 mit ersten Vorarbeiten südlich des Meckenheimer Kreuzes in Fahrtrichtung Koblenz begonnen. Mit dem Bau der neuen Wand wurde auch die komplette Erneuerung der alten Entwässerungseinrichtung vorgenommen. Nach Fertigstellung wurde mit dem Abbau der alten, aus dem Jahr 1980 stammenden Lärmschutzwand begonnen. Die Baustelle konnte in den vergangenen Tagen wieder freigegeben werden, während der Gesamtmaßnahme war der Verkehr auf der A61 in Fahrtrichtung Koblenz mit zwei verengt geführten Fahrstreifen am Baufeld vorbeigeleitet worden.