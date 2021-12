177 Menschen geimpft : Gelsdorfer Zahnarztpraxis nimmt dem Kampf gegen Corona-Pandemie auf

Gelsdorf Im Kampf gegen die Corona-Pandemie impfen jetzt auch Zahnärzte mit. Im Kreis Ahrweiler kürzlich zum ersten Mal in einer Gelsdorfer Praxis. Nicht weniger als 177 Menschen erhielten dort den schützenden Piks.

Erstmals im Kreis Ahrweiler wurde in einer Zahnarztpraxis der Kampf gegen die Corona-Pandemie aufgenommen. Und das gleich mit beachtlichem Erfolg. In der Zahnarztpraxis von Stephanie Cabot im Nahversorgungszentrum Grafschaft-Gelsdorf wurden am vergangenen Samstag nicht weniger als 177 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Unter der ärztlichen Leitung des mit der Zahnarztpraxis kooperierenden Anästhesisten und Notfallmediziners Volker Keppler erhielten die Menschen ihre Erst- oder Zweitimpfung, einige ältere Patienten wurden sogar mit ihrer dritten Impfung „geboostert“. Keppler wurde dabei tatkräftig unterstützt von Augenärztin Ute Keppler (Rheinbach), Orthopäde und Sportmediziner Frank Hartmann (Bonn-Beuel), Zahnärztin Stephanie Cabot sowie den Mitarbeiterinnen der impfenden Ärzte.

Nach dem Erfolg des „Probelaufs“ plant die Zahnarztpraxis Cabot einen weiteren Impftag am Samstag, 15. Januar 2022. Allerdings ist für eine Impfung an diesem Tag eine vorherige Anmeldung zwingend notwendig – mit Angabe des gewünschten Impfstoffs, falls davon ausreichende Mengen vorhanden sind. Die Anmeldung erfolgt zu den üblichen Praxissprechstunden unter Telefon: 02225/704 12 22, oder per E-Mail an info@zahnarztpraxis-cabot.de.