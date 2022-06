Beschluss in der Grafschaft : Gemeinde-Flächen sollen ökologisch aufgewertet werden

Grafschaft Nach Nierendorf, Bengen und Karweiler sollen ökologische Maßnahmen als nächstes für Ringen und Lantershofen ins Auge gefasst werden. Künftig sollen auch Ausgleichsflächen für Bauvorhaben mit in die Betrachtung einfließen.

Die ökologische Aufwertung von gemeindeeigenen Grundstücken in der Grafschaft soll fortgesetzt werden. Das empfiehlt der Grafschafter Ausschuss einstimmig bei einer Enthaltung von Wolfgang Reuß (FDP) dem Gemeinderat, der in seiner Sitzung am 23. Juni das letzte Wort hat. Nach dem erfolgreichen Start mit Entwicklungsplanungen für Nierendorf, Bengen und Karweiler sollen die daraus entwickelten Vorschläge nun zeitnah umgesetzt und als nächstes die Orte Ringen und Lantershofen ins Auge gefasst werden. Dabei sollen künftig auch Ausgleichsflächen für Bauvorhaben mit in die Betrachtung einfließen.