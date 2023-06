Verhandlung vor dem Landgericht Koblenz Täter standen plötzlich in dem Schlafzimmer einer 68-jährigen Grafschafterin

So gestaltet sich die Aufklärungsarbeit aktuell noch schwierig: Einem 30-jährigen Angeklagten wird von Staatsanwalt Konstantin Habermehl zur Last gelegt, im April des vergangenen Jahres in der Grafschaft als Mitglied einer Bande gemeinsam mit seinem mitangeklagten 26-jährigen Bruder, ferner einem 45-jährigen Bekannten und einem bislang noch unbekannt gebliebenen Bandenmitglied in ein Wohnhaus eingebrochen zu sein. Als die schlafende Hauseigentümerin erwachte und fliehen wollte, soll sie von einem der Bandenmitglieder festgehalten und mehrfach gewürgt worden sein. Die Täter, so der Staatsanwalt, sollen Bargeld, Silberschmuck, ein Mobiltelefon und die Schlüssel des Ford Fiesta der Frau entwendet haben. Habermehl: „Die Geschädigte hat durch die Tat einen Schock sowie Rötungen am Hals erlitten. Sie wurde in ihr Wohnzimmer gezerrt, auf das Sofa geschubst. Sie hatte Angst, vergewaltigt zu werden.“