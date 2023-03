Es geht auch um Unterkünfte für Arbeitskräfte Gelsdorf streitet über die Erweiterung des Gewerbegebietes

In der langen Diskussion erinnerte Lothar Barth, Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Gemeinschaft (FWG), die die Erweiterung ablehnen, an 778 vorgelegte Unterschriften gegen das Projekt. „Die Gelsdorfer fühlen sich ignoriert“ so Barth. Dass die Bürger ob der Starkregenereignisse und der Überschwemmungen im Ort, die dem aus Richtung Gewerbegebiet einlaufenden Oberflächenwasser zugerechnet werden, nicht mehr ruhig schlafen, meinte Ortsvorsteher Andreas Ackermann (CDU), der anders als seine meisten Fraktionskollegen gegen die Erweiterung votierte. Julian Wuzél (FWG) bemängelte den Einfluss, den Haribo und Frutania bei Bürgermeister Achim Juchem, der aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Ratssitzung teilnahm, zu haben scheinen: „Wir geben die Heimat hin für das Großinvest und die Probleme der Bürger bleiben auf der Strecke.“