Bahn-Lagerfläche in der Grafschaft Bahn gibt Pläne für Zwischenlager endgültig auf

Die Deutsche Bahn gibt ihr Vorhaben zur Einrichtung einer Lagerfläche zwischen Geldorf und Vettelhoven in der Grafschaft auf. Das mit dem Wiederaufbau der Ahrtalbahn beauftrage Unternehmen Leonhard Weiss GmbH wurde angewiesen, die bereits verdichteten und als Lagerfläche vorbereiteten Felder bis zum Gründonnerstag, 28. März, in ihren Ursprungszustand zurückzuversetzen. Eine entsprechende Nachricht hat die Gemeinde Grafschaft am Donnerstag erhalten, wie Bürgermeister Achim Juchem (CDU) noch am selben Tag in der Sitzung des Bauausschusses berichtete.