Apfelanbau auf der Grafschaft Das nächste Ziel der Obstbauern ist der klimaresistente Apfel

Es riecht süßlich und frisch. In der großen Halle, in der die per Hand gepflückte Ware abgepackt wird, ist es kalt. Nebenan ist das Kühllager, in dem die erste, zweite und dritte Pflücke Braeburn, Natyra, Topaz und viele weitere Sorten vorübergehend aufbewahrt werden. „Bei ein bis zwei Grad können wir die Äpfel hier mindestens bis März oder April frischhalten. Die reifen Äpfel, die hier vorne lagern, liegen vermutlich morgen Abend schon im Supermarkt“, sagt Christian Nachtwey, dessen Familie der Obsthof Nachtwey auf der Grafschaft gehört. In der dritten Generation betreiben die Nachtweys den Apfelanbau am Standort in Gelsdorf. „Meine Großeltern sind 1965 aus Bonn auf die Grafschaft ausgesiedelt im Zuge des Flächendrucks in der Stadt. Sie hatten ihren Betrieb zuvor in Muffendorf“, so Nachtwey Junior. Seine Eltern, Johannes und Martina Nachtwey sind ebenfalls nach wie vor im Familienbetrieb tätig. „Es gibt hier viel zu tun“, sagt der junge Betreiber. Neben den Besitzern arbeiten saisonal auch Familien aus Rumänien und Polen bei ihnen mit. „Wir haben rund 35 Arbeitskräfte während der Erntezeit. Aktuell sind es nur knapp zehn“, sagt Nachtwey.