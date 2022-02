Raiffeisenbank im Ortsteil Beller : 300.000 Euro Schaden nach Automatensprengung in der Grafschaft

Update Grafschaft In der Grafschaft ist am Montagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Es entstand großer Sachschaden, Trümmerteile waren auf dem Parkplatz verteilt. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Am Montagmorgen gegen 2.15 Uhr ist in Grafschaft-Beller ein Geldautomat der Raiffeisenbank in der Joseph-von-Fraunhofer-Strasse gesprengt worden. Es entstand enormer Sachschaden an dem Gebäude in Höhe von 300.000 Euro, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Das Gebäude sei massiv geschädigt worden, heißt es. Trümmerteile waren auf dem Parkplatz verteilt. Auch einzelne Geldscheine waren am Tatort zu finden.