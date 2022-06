Helfer-Zentrum soll abgebaut werden : Betreiber sucht Lösungen für Baustoffzelt und Containerdorf

Grafschaft Der jüngste Kreistagsbeschluss besiegelt das Aus des Helfer-Zentrums in Grafschaft-Gelsdorf. Zudem wird Kritik an den Betreibern laut. Unter anderem der Initiator des Baustoffzelts und Containerdorfs sucht dennoch nach Optionen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Der Kreistagsbeschluss, der das Ende des Helfer-Zentrums für Flutopfer in der Grafschaft eingeläutet hat (der GA berichtete), zehrt an den Kräften von Baustoffzelt-Betreiber Wilhelm Hartmann. Unverhältnismäßig und unterfrequentiert: So ernüchternd fällt die Bilanz zum bisherigen Standort von Helfer-Shuttle, Spendenverteilzentrum Ahrtal und Co. im Innovationspark Rheinland aus, mit der die Kreispolitik den „schrittweisen Rückbau“ vor Ort rechtfertigt. „Ich habe versucht, vor dem Beschluss in die klärende Aussprache zu gehen. Aber das ist nicht vollumfänglich geglückt“, sagt der Fuldaer Gartenbau-Unternehmer, der neben dem gigantischen Materialzelt auch das Containerdorf „Wilhelmshafen 2.0“ für Handwerker und Helfer in der Grafschaft betreibt. Ähnlich wie die Macher des Spendenverteilzentrums sucht er aktuell nach Lösungen für den Fortbestand.