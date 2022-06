Debatte in der Grafschaft : Bürgerinitiative wirft CDU-Vertretern Inkonsequenz vor

Debatte in der Grafschaft

Das Gewerbegebiet in Gelsdorf soll ereitert werden: Links das bisherige Gewerbegebiet, rechts die vorgesehene Erweiterungsfäche. (Archivbild) Foto: Martin Gausmann

Grafschaft In der Grafschaft sorgt die CDU-Positionierung zur Flächenversiegelung durch den Bau einer Ersatzschule für Gesprächsstoff. Die Bürgerinitiative aus Gelsdorf erkennt „zwei Gesichter der CDU“.

Kritik erntet die Grafschafter CDU von der Bürgerinitiative (BI) Gelsdorf bezüglich ihres Umgangs mit geplanter Flächenversiegelung auf Gelsdorfer Gelände. „Wir wundern uns über die zwei Gesichter der CDU“, erklärt BI-Vorsitzender Hermann-Josef Dahlhausen. Hintergrund ist die Beschwerde der Grafschafter Union über die mangelhafte Informationspolitik und Beteiligung beim geplanten Bau einer Ersatzschule für die Grundschule Altenahr durch die Verbandsgemeinde neben der Mehrzweckhalle in Gelsdorf. „Gleichzeitig vergisst die CDU, die Gelsdorfer Bürger über andere Projekte zu informieren, sie zu beteiligen und deren Ängste in Bezug auf Hochwasserschutz ernst zu nehmen“, so Dahlhausen.