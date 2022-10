Drei Verletzte bei Kollision auf B 257 : Mann wird nach Auffahrunfall mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Grafschaft Bei einem Unfall auf der Grafschaft sind drei Menschen verletzt worden. Alle mussten ins Krankenhaus, einer sogar per Hubschrauber.

Zu einem Unfall mit drei Verletzten ist es am Freitag auf der Bundesstraße 257 bei Esch in der Gemeinde Grafschaft gekommen. Wie die Polizeiinspektion Ahrweiler auf GA-Nachfrage mitteilte, waren die beiden beteiligten Autos gegen 13 Uhr aus Richtung Altenahr in Richtung Gelsdorf unterwegs. Als die Fahrerin des vorderen Autos, in dem sich auch noch ein Kind befand, bremste, reagierte der Fahrer des hinteren Wagens den Angaben zufolge nicht rechtzeitig und fuhr auf das Auto der Frau auf.