Karnevalsprinzessin auf der Partyinsel „Mallorca-Musikerin wäre mir zu anstrengend“

Andere Künstler seien deutlich mehr auf Abstand geblieben. Auch weil sie von der mangelhaften Technik genervt gewesen sein. Denn es war längst nicht alles top, was der Name „Schlager-Biergarten“ eigentlich verspricht. Im Außenbereich, in dem die Party stattfand, seien Musiker und Moderatoren kaum zu verstehen gewesen. Aus Schutz vor den Nachbarn waren die Lautsprecher nicht in Richtung Publikum gedreht, sondern in Richtung der Künstler. Und eine Bühne gab es auch nicht. Hinzu seien Anfangsprobleme gekommen: eine viel zu langsame Bedienung, zu wenig Personal und eine „katastrophale Toilettensituation“, so Stephanie Cabot.