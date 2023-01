Feuer in Eckendorf : 130 Strohballen brannten auf der Grafschaft ab

Update Eckendorf In Eckendorf auf der Grafschaft haben rund 130 Strohballen Feuer gefangen. Die Feuerwehr war mit 24 Kräften im Einsatz.

Ein gutes Jahr lang gab es keine Brände von Stroh- oder Heuballen in der oberen Grafschaft, jetzt brannten im Bereich der oberen Grafschaft wieder Rundballen. Am Samstagabend waren unweit der Kreisstraße 34 zwischen Vettelhoven und Eckendorf gleich neben der Autobahn A61 rund 130 große Rundballen in Brand geraten. Wegen der Nähe zur Autobahn gab es eine Fülle von Notrufen vorbeifahrender Fahrzeugführer bei den Leitstellen in Koblenz und Siegburg. Die Wehren des Ausrückebereichs Obere Grafschaft aus Eckendorf, Gelsdorf, Vettelhoven und Holzweiler/Esch wurden alarmiert und rückten aus. Für die Eckendorfer Floriansjünger bedeutete der Einsatz, dass der gleichzeitig stattfindende Neujahrsempfang im Ort unterbrochen werden musste, binnen weniger Minuten war die Wehr mit 24 Kräften vor Ort.