In Grafschaft-Eckendorf : Feuerwehr rückt zu offenbar unangemeldetem Nutzfeuer aus

Die Feuerwehr löschte das Feuer auf dem Lagerplatz ab. Foto: Ulrich Felsmann

Grafschaft-Eckendorf Aus bislang unbekannter Ursache hat es am Samstagabend in Grafschaft-Eckendorf an einem Lagerplatz gebrannt. Die Einsatzkräfte fanden ein offenbar nicht angemeldetes Nutzfeuer vor.



Zu einem Brand rückten Freiwillige Feuerwehr und Polizei am Samstagabend gegen 23 Uhr nach Grafschaft-Eckendorf aus. Vor Ort hieß es, dass die Einsatzkräfte ein augenscheinliches Nutzfeuer an einem Lagerplatz vorgefunden hatten.

Warum das aufgeschichtete Holz beziehungsweise die Pflanzenreste gebrannt hätten, sei noch unklar. Normalerweise würden Abraumverbrennungen tagsüber durchgeführt und seien genehmigungspflichtig, sodass die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei von dem Ereignis Kenntnis hätten.

Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

