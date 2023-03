Auf der Grafschaft : 33-Jähriger setzt geklaute Fahrzeuge in Brand

Grafschaft Ein alkoholisierter 33-Jähriger hat in der Nacht zu Sonntag zwei Fahrzeuge entwendet und in Brand gesetzt. Eines der Fahrzeuge gehörte wohl einem engeren Bekannten.

Am Sonntagmorgen wurde der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler der Diebstahl eines Transporters im Grafschafter Ortsteil Oeverich gemeldet. Das Fahrzeug wurde am Vormittag in Lantershofen aufgefunden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe der Täter versucht, das Fahrzeug in Brand zu setzen, jedoch ohne Erfolg.