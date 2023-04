Großeinsatz in Grafschaft Feuerwehr wegen starker Rauchentwicklung bei Gelsdorfer Firma „Medentis“

Die Feuerwehr ist am Montagmorgen zu einem Großeinsatz bei dem Medizintechnik-Hersteller „Medentis“ in Grafschaft-Gelsdorf ausgerückt. Ein Mitarbeiter der Firma habe den Einsatzkräften um 7.18 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Gefahrstofflager der Firma gemeldet, teilte die Polizei am Mittag mit. Dort lagern Salzsäure und Isopropanol, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Mittag.