Gemeinde Grafschaft Gelsdorfer Ortsbeirat lehnt einstimmig neues Baugebiet ab

Das gesamte Thema gestaltete sich ohnehin sehr konfus. In erster Linie geht es um die Ankopplung der geplanten Umgehung an die L83 in Fahrtrichtung Ringen. Ein Ratsbeschluss hierzu löste Bedenken in Gelsdorf aus, der Ortsbeirat votierte für eine Verlegung des betreffenden Kreisels von der Ortslage weg, um weniger Durchgangsverkehr durch Wohngebiete zu erreichen. Dies aber würde mit großer Sicherheit bei weiteren Baulandausweisungen in der Grafschaft dazu führen, dass im Wildacker weitere Flächen in den Fokus geraten. Daher bat Ratsmitglied Reinhold Hermann (FWG) um eine neuerliche Befragung des Ortsbeirats, heraus kam nun die Ablehnung der kompletten Maßnahme.