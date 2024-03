Entscheidung in dieser Woche? Dem Gewerbeverein „Team Grafschaft“ droht das Ende

Ein Vorstand um Egbert Wronka ist beim Team Grafschaft e.V. zwar in Amt und Würden, verwaltet aber den Verein nur noch. Und nun wollen eben diese Vorstandsmitglieder nicht mehr. Sie kündigten an, bei der anstehenden Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 21. März um 19.30 Uhr im Gasthaus Meat & More in Vettelhoven nicht mehr zur Wiederwahl antreten zu wollen. „Sollte sich bei der Versammlung kein neuer Vorstand formieren, wird der Antrag auf Auflösung des Vereins gestellt“, ist auf der Einladung zur Mitgliederversammlung zu lesen. Aktuell gibt es noch keinerlei Anzeichen, dass jemand bereit sein könnte, eines der Ämter zu übernehmen.