Freiwillige Feuerwehr : Großübung bei Haribo auf der Grafschaft

Grafschaft Die Freiwillige Feuerwehr ist am Freitagabend auf die Grafschaft ausgerückt: Etliche Sirenen und zahlreiche Löschgruppen leiteten eine Großübung auf dem Haribo-Gelände ein.

Großalarm im Innovationspark Rheinland: Am Freitagabend ertönten in fast allen Grafschafter Orten zum Teil mehrmals die Feuersirenen und riefen zahlreiche Löschgruppen zum Süßwarenhersteller Haribo. Dort wurden ein Brand simuliert und eine Person vermisst.

Dabei begann der Freitagabend entspannt. In Ringen bereitete sich die Wehr auf die Begleitung des Martinszuges vor, als um 16.55 Uhr Sirenenalarm für den Ausrückbereich Mittlere Grafschaft mit den Wehren in Leimersdorf, Lantershofen und Ringen ausgelöst wurde. Da die Ringener Wehr eh im Spritzenhaus war, dauerte es nur sechs Minuten, ehe das erste Fahrzeug an der Pforte des Gummibärchen-Produzenten ankam.

Auch dort war nur ein kleiner Stab in das Szenario eingeweiht. Beim Blick auf das Tableau der Brandmeldeanlage stellte Löschgruppenführer Carsten Schmitt, der die Einsatzleitung übernahm, fest: Es hat nicht nur die Sprinkleranlage im Pumpenhaus ausgelöst, es wurde auch ein Handknopfmelder betätigt, was nur ein Mensch machen kann. Für Schmitt als Einsatzleiter Grund genug, wegen Brand und möglicher Menschenrettung Nachalarmierung auszulösen.

Derweil passierte es an ganz anderer Stelle: Im Hochregallager stellte ein Mitarbeiter des Betreibers SSI Schäfer einen bei Wartungsarbeiten verunfallten Kollegen fest, der in einer Höhe von 15 Metern regungslos lag. Ein Fall für die nun alarmierte Absturzsicherung der Grafschafter Wehr. Die machte sich auf, die verunfallte Person zu bergen und mit einer Schleifkorbtrage aus ihrer misslichen Lage in großer Höhe zu retten und aus den Regalhöhen abzulassen. In der Trage lag eine Puppe, was den Stress bei den Wehrleuten und Rotkreuzlern ein wenig absinken ließ.