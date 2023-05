Weihe in Grafschaft-Holzweiler Kirchensanierung von St. Martin ist abgeschlossen

Grafschaft-Holzweiler · Am 14. Mai wird die Kirche St. Martin in Grafschaft-Holzweiler mit einem Pontifikalamt wiedereröffnet. Das traditionsreiche Gotteshaus erstrahlt dann in neuem Glanz.

08.05.2023, 16:00 Uhr

Die Kirche St. Martin ist jetzt wieder ein Schmuckstück. Um das zu erreichen, waren viele Jahre notwendig. Pastor Alexander Burg (l) und Architekt Michael Unger beim Auspacken des Altars. Foto: Thomas Weber

Von Thomas Weber

Seit stolzen 800 Jahren besteht die Pfarrei St. Martin in Grafschaft-Holzweiler schon, nun wird die seit 18 Monaten laufende Innenrenovierung abgeschlossen. Am Sonntag, 14. Mai, wird der Trierer Weihbischof Robert Brahm die Weihe eines neuen Altars vornehmen. Die ganze Pfarrei freut sich auf diesen Tag.