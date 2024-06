Programm zu 10 Jahre „Kulturlant“ Wenn in der Grafschaft die Bühne vibriert und die Lachmuskeln beben

Musikalische „Originale“ sind ebenfalls auf der Bühne im Lantershofener Winzerverein zu erleben. Liedermacher Stephan Sulke (5. Oktober) eröffnet die neue Saison. Die Kraut-Rocker von „Birth Control“ stehen am 18. Oktober auf der Bühne. Das Trio „Morley“ ist Teil der Serie „Jazz ohne Stress“ am 11. Januar. Kölsch-Barde Gerd Köster bringt am 8. Februar Weggefährten mit zu Kulturlant. Schottlands bester Nachwuchs ist ebenfalls Jahr für Jahr präsent, dieses Mal gleich doppelt, am 8. und 9. März. Und zum Finale der Saison gibt sich Sängerin Pe Werner die Ehre. Cover-Musiker bringen die Musik von Michael Jackson (28. Dezember) oder Udo Lindenberg (29., Dezember) auf die Bühne. Das Beste von Udo Jürgens präsentieren SahneMixx am 20. März. Und auch die Weihnachtsparty mit der heimischen Band „Erzeugerabfüllung“ am 21. Dezember wird nicht fehlen.