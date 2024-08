Unfall auf der Grafschaft B257 wegen eines umgekippten Lkw gesperrt

Am Dienstagmittag gegen 13 Uhr ist die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der B257 in Höhe der Grafschaft alarmiert worden. Dort ist ein Lkw umgestürzt. So lautet es in einer Pressemitteilung der rheinland-pfälzischen Polizei am Mittag. Die B257 zwischen Kalenborn und der K35 wurde gesperrt. Es sei mit „länger anhaltenden“ Beeinträchtigungen im Verkehr zu rechnen.