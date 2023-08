Ärger auf der Grafschaft Frust statt Motivation im Ortsbeirat Eckendorf

Beispiel Hochwasserschutz: Die Kreisstraße K37 überquert den Swistbach, dort wurde eine neue Brücke auf das vorhandene Bauwerk gesetzt. Die Folge: bei Starkregen ist der Durchlass zu gering, Wasser läuft ungebremst in den Ort und die tiefer liegenden Häuser. Für die Vergrößerung des Durchlasses ist Geld im Haushalt, bei der Frage nach dem Zeitpunkt der Umsetzung aber erfährt der Ortsvorsteher, es müsse zunächst noch eine Simulation in Auftrag gegeben werden. „Die Verwaltung hat von uns Hunderte Fotos und Videos mit dem überlaufendem Wasser erhalten, was soll das?“, fragt der Ortsvorsteher und sagt frustriert: „Unsere Meinung einzuholen kostet vielleicht zu wenig Geld.“ Was den Frust erhöht: Die Anschaffung einer mobilen Flutbarriere für die Feuerwehr hatte die Gemeinde nach Jungs Worten wegen Eingriffen in den Wasserlauf und unerlaubter Straßensperrung verboten. Im Ort müsse wohl ein Verein gegründet werden, der die mobile Sperre anschafft, so ein Vorschlag.