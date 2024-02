Lernort mitten im Wald Neues Pfadfinderheim auf der Grafschaft soll rund zwei Millionen Euro kosten

Während im Ausschuss und auch in dem involvierten Ortsbeirat Ringen Einigkeit darüber herrscht, dass es dringend einer neuen Unterkunft für die Pfadfinder bedarf, wurde in der Diskussion aber auch klar, dass es bei den zwei Millionen Euro nicht bleiben wird. So muss die Gemeindeverwaltung zur Umsetzung der Planungen im Außenbereich noch versuchen, Grundstücke anzukaufen. Zudem sind in dem geplanten Gebäude keine Lagerflächen für das umfangreiche Material der Pfadfinder vorhanden, hier bedarf es wohl eines weiteren Bauwerks. Weiterhin muss das Gebäude an die Versorgungsinfrastruktur angeschlossen werden. Strom, Wasser oder Abwasserleitungen liegen im Wald nicht, aber immerhin gibt es Strom- und Wasserleitungen bis zu einem Hochbehälter ganz in der Nähe der geplanten Waldlernschule.