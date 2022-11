Gefährdeter Schmetterling in der Grafschaft : Satzungsänderung sticht Tierschutz aus

Grafschaft Bürokratische Hürden sorgen im Grafschafter Umweltausschuss für Kopfschütteln. Zum Schutz einer heimischen Schmetterlingsart soll eine Flurfläche früher als bisher abgemäht werden. Die Voraussetzungen dafür sind enorm.

In der Grafschaft werden landesseitig zugewiesene Ausgleichsflächen zum Schutz des dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings, also einer Schmetterlingsart, zwei Mal pro Jahr gemäht, nämlich bis Mitte Juni und nach dem 10. September. Nun hat biologische Fachkompetenz den ersten Mahdtermin als zu spät eingeschätzt und empfiehlt eine Mahd bis Anfang Juni. So weit, so gut. Was diese Empfehlung nun jedoch für die Gremien und die Verwaltung der Gemeinde Grafschaft bedeutet, die seit Jahren über Überlastung klagt, ist ein gutes Beispiel deutschen Regelungs- und Bürokratiewahnsinns. Bürgermeister Achim Juchem (CDU) erläuterte den Vorgang bei der jüngsten Sitzung des Umweltausschusses explizit.