Altersgerechtes Wohnen : CDU und FWG wollen ein Seniorendorf auf der Grafschaft

Grafschaft Die Lokalpolitiker auf der Grafschaft beschäftigen sich schon lange mit dem Thema Wohnen im Alter. Jetzt haben CDU und FWG einen Vorschlag eingebracht, der sein Vorbild in Schleswig-Holstein hat: den Bau eines Seniorendorfs.

Patt-Situationen in den Ausschüssen

Für die Grafschafter Politiker eine unbefriedigende Situation. Und so legten nun CDU und FWG gemeinsam einen neuerlichen Beschlussvorschlag vor. Der sieht für die Umsetzung des Wohnens im Alter in Ringen, die Prüfung der Möglichkeit eines Seniorendorfs vor. Konkretes hierzu soll in einem Workshop im Herbst besprochen werden, an dem auch die Grafschafter Bürger mitmachen sollen. Hier hofft man vor allem auf die Beteiligung älterer Bürger. Die aktuell vorliegenden Ideen sollen in den Workshop einfließen. Seitens der FDP empfahl Wolfgang Reuß, dass sich die Gremien einmal ein solches Seniorendorf anschauen sollten, was ebenfalls in den Beschlussvorschlag übernommen wurde.