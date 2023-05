Fahrbahn war gesperrt Eine Verletzte bei Auffahrunfall mit drei Autos und Transporter auf A61

Auf der A61 in Höhe des Parkplatzes Goldene Meile sind am frühen Mittwochabend drei Autos und ein Transporter zusammengestoßen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Koblenz sei zu dieser Zeit gestockt, teilte die Polizei mit. Vermutlich sei der Fahrer eines Wagens abgelenkt gewesen und dann auf die vorausfahrenden Autos aufgefahren.