Ein Schmuckstück für die Grafschafte Sportplatz in Leimersdorf drei Jahre nach der Flut wieder eröffnet

Es sei damals angesichts klammer Kassen gar nicht so einfach gewesen, den Kunstrasen durchzusetzen, so Juchem. So flossen im Jahr 2005 gerade einmal 1,4 Millionen Euro an Gewerbesteuer in die Grafschafter Kasse. Zum Vergleich: 2023 bildete mit fast 30 Millionen Euro nur an Gewerbesteuer das bisherige Rekordjahr in der 50-jährigen Gemeindegeschichte, verriet der Bürgermeister.