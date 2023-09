A61 gesperrt Autofahrer nach Unfall mit Lkw lebensgefährlich verletzt

Auf der A61 in Höhe des Rastplatzes Goldene Meile ist am Dienstagnachmittag der Fahrer eines Kleintransporters auf einen Lkw aufgefahren. Der 36-jährige Fahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Er war gegen 14.30 Uhr mit dem Kleintransporter auf der A61 unterwegs, teilte Günter Wiegershaus, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Meckenheim, vor Ort mit. An dem Kleintransporter befand sich zu dem ein Anhänger, der mit einem weiteren Auto beladen war.