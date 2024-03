Unfall bei Gelsdorf Mercedes durchbricht Gartenzaun und landet auf Baumstumpf

Zu schnell und ohne Führerschein, dafür wohl unter Alkoholeinfluss war ein Autofahrer am Donnerstagabend in der Grafschaft unterwegs. Mit seinem schwarzen Mercedes fuhr er auf der Landstraße 83 von Vettelhoven kommend nach Gelsdorf. Kurz vor der Ortslage Gelsdorf kam er in einer Linkskurve wohl wegen nicht angepasster Geschwindigkeit rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen bretterte etwa 100 Meter weit über ein Feld, durchbrach einen Gartenzaun und kam schließlich in einem Vorgarten zum Stehen. Ein dicker Baumstumpf hatte den Wagen letztlich abgebremst.