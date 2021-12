Trotz aktueller Verlustgeschäfte : Das Wasser in Grafschaft soll nicht teurer werden

Grafschaft Die Wasser- und Abwassergebühren in der Gemeinde Grafschaft sollen stabil bleiben - trotz Verlusten der Wasserwerke im sechsstelligen Bereich.

Trotz Flut: In Grafschaft war die Wasserversorgung nie bedroht

Wie viel Geld das Wasserwerk im vergangenen Jahr verloren hat

Größte Einzelmahnahmen im kommenden Jahr sollen die Erneuerung des Pumpwerks in Fritzdorf mit einem Kostenvolumen von 760.000 Euro sowie die Erneuerung des Ortsnetzes in Beller (287.000 Euro) sein. In den Jahren ab 2023 stehen dann unter anderem mehr als zwei Millionen Euro für den neuen, dritten gemeindlichen Hochbehälter bei Kalenborn an. Zudem werden die Ortsnetze in Bengen (800.000 Euro), Alteheck (300.000 Euro) und Eckendorf (650.000 Euro) erneuert. Für den Hochbehälter Kalenborn beschloss der Werkausschuss einstimmig die Vergabe der Tragwerksplanung zum Angebotspreis von gut 92.000 Euro sowie die Entwurfs- und die Genehmigungsplanung zum Angebotspreis von knapp 37.000 Euro an das Ingenieurbüro Berthold Becker Büro für Ingenieur-u. Tiefbau GmbH in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu vergeben.