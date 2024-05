Großer Andrang bei Sondersitzung Grafschafter Rat schnürt Paket zum Hochwasserschutz

Eigentlich beschäftigen sich Politik und Verwaltung in der Grafschaft seit vielen Jahren mit Hochwasserschutz. Es gibt sogar ein Konzept mit mehr als 100 beschriebenen Einzelmaßnahmen, von denen bislang aber in erster Linie nur kleinere Dinge umgesetzt wurden. Über eine Priorisierung wird seit Jahren nur geredet. Klaus Huse (CDU) war sich in seiner letzten Sitzung als Ratsmitglied nicht zu schade, eine ernüchternde Bilanz in Sachen Hochwasserschutz zu ziehen: „Im Rat wurde viel geredet und es hat sich nichts getan. Wir haben selbst einfachste Dinge nicht im Blick gehabt“, so Huse. Immerhin habe sich der Rat nun weit aus dem Fenster gelehnt, forderte der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende Huse die anwesenden Bürger auf, die Umsetzung der nun einstimmig gefassten Beschlüsse zu beobachten und zu hinterfragen.