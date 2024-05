Landgericht Bonn Gütliche Einigung in der Verhandlungspause

Die Hoffeste und Selbstpflückaktionen an zwei Septemberwochenenden auf dem Biohof Bölingen in der Grafschaft waren jahrzehntelang eine feste Größe im Terminkalender vieler Familien zwischen Vorgebirge und Bonn: Insbesondere die Anhänger, in denen Kinder sich von einem Trecker auf die Obstwiesen ziehen lassen konnten, waren äußerst beliebt. Seit vier Jahren gehört die Aktion aber nun der Vergangenheit an; wegen einer Erkrankung musste sich die Inhaberfamilie aus dem aktiven Obstbau zurückziehen. Für einen mittleren sechsstelligen Betrag - zu zahlen in Teilbeträgen binnen drei Jahren - übergaben die Obstbauern ihre Maschinen, Bäume und weiteres landwirtschaftliches Gerät an einen Pächter aus dem linksrheinischen Teil des Rhein-Sieg-Kreises, der das Areal in der Folge mitbewirtschaftete. Allerdings floss der vereinbarte Kaufpreis nicht wie gewünscht, und so trafen sich die Parteien am Donnerstag vor einer Zivilrichterin am Bonner Landgericht.