Bei Bauarbeiten Hammer trifft Gasleitung in Ringen – Anwohner evakuiert

Großalarm in Ringen am Dienstagmittag: Kurz vor 13 Uhr hatten Bauarbeiter beim Verlegen von Leitungen für Glasfaserkabel direkt an der Ringener Kirche Gasgeruch bemerkt. Bei der unterirdischen Verlegung der Leitung hatte der Bodenverdrängungshammer offensichtlich eine Gasleitung getroffen. Die sofort alarmierten Feuerwehr-Löschgruppen des Ausrückbereichs Mittlere Grafschaft aus Ringen, Leimersdorf und Lantershofen sperrten die Bereiche rund um die Kirche daraufhin großräumig ab und stellten den Brandschutz sicher.