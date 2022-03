Neuerscheinung aus der Grafschaft : Pracht liefert 300 Wissenshäppchen für Eifel-Liebhaber

Humorvolles und Wissenswertes: Autor Hans-Peter Pracht aus der Grafschaft hat sein neues Buch „Unnützes Wissen Eifel“ vorgestellt. Foto: Martin Gausmann

Grafschaft Autor Hans-Peter Pracht aus Grafschaft-Bölingen präsentiert in seinem neuen Werk „Unnützes Wissen Eifel“ skurrile Fakten und Wissenwertes aus der Eifel-Region. Neben kuriosem Kaffeeschmuggel spielen darin auch Land und Leute des Ahrtals eine wichtige Rolle.



Von Hildegard Ginzler

Was sich der Mensch nicht alles merken soll und was er schließlich abrufen kann, sind zwei sehr verschiedene Dinge. Es heißt, nur Relevantes bleibt haften. Aber was ist relevant? Da gehen die Einschätzungen auseinander. Mancher Erwachsene wünscht sich, der Unterrichtsstoff in der Schule hätte sich besser im Hirn verankert, statt der für ihn damals spannenden, heute nebensächlichen Fakten. Hans-Peter Pracht aus Grafschaft-Bölingen geht literarisch in die Offensive mit „Unnützes Wissen Eifel“. Sein Neuling liefert laut Untertitel, „Skurrile und außergewöhnliche Fakten zum Angeben“.

300 Wissenshäppchen reicht Pracht, dies jeweils in kleinen Kapiteln, oft mit Bild. Vom Umfang her also leicht verdauliche Kost, die nicht selten Appetit auf mehr macht. Man täuscht sich nicht, auch wenn es im Klappentext heißt, „oft skurril, teils überraschend und manchmal komisch“. All dies trifft zu. Ein rechtes Sammelsurium wird geboten. Neben mancherlei Kuriosem, das man nach Zuklappen des Bändchens getrost wieder vergessen darf, tut sich aber nicht selten ernsthaft Wissenswertes auf. Historie, regionale Lebensweise, Kirchen, Burgen, Berge und Persönlichkeiten, kein Thema rund um Land und Leute, das ausgelassen würde.

Autor nimmt das Ahrtal in den Fokus

Das Ahrtal kommt etwa mit der Brohltalbahn zum Zuge, mit dem Ring-Taxi auf dem Nürburgring, dem Laacher See, der weltweit ältesten Winzergenossenschaft, den Mariensteinen, dem Pützfelder Hexendenkmal, dem Weißem Turm und Teufelsloch. Welche Bereiche der Eifel hat der Autor generell bedacht? „Die ganze Eifel, von Aachen bis Trier, Trier bis Koblenz und von Koblenz nach Remagen bis Aachen“, Ausflüge zu deutschen Nachbarn inklusive. Denn das in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen als Eifel bekannte Mittelgebirge setzt sich in Belgien und Luxemburg als Ardennen fort.

So bindet Pracht die „Aachener Kaffeefront“ ein, Zentrum des Kaffeeschmuggels zwischen 1945 und 1953 im Dreiländereck Deutschland, Belgien und den Niederlanden. „Regelrecht berüchtigte Schmuggelnester“ waren Nideggen-Schmidt und Mützenich, wo es sogar ein Schmugglerdenkmal gibt. Dafür schmückt sich der Ortsteil Schmidt mit einer inoffiziell „Sankt Mocca“ benannten Kirche. Das Schmuggeln sei unchristlich, hielt Pfarrer Bayer damals seinen Schäfchen vor, zeigte aber Einsicht, wenn vom Ertrag gespendet wurde. So konnte er seine zerstörte Kirche St. Hubertus wieder aufbauen.

Grafschafter schreibt sein 20. Buch

Natürlich waren im Aachener Raum Zollfahnder hinter den Schmugglern her. Die streuten Krähenfüße, um die Reifen der Verfolger zu zerfetzen. Der Zoll legte sich daher „Besen-Porsche“ zu, zwei hochmotorisierte Porsche. Extras: hydraulische Metallbesen, die die Straße freifegten. Auf unebenem Gelände aber entkamen die Schmuggler und die Porsche setzten mit den Bodenblechen auf – Ende einer Dienstfahrt.

Schon in der Berufszeit hat der Verwaltungswirt Hans-Peter Pracht Bücher zur Eifel veröffentlicht, erst recht aber seit seinem Ruhestand und noch einmal getoppt durch die Pandemie. „Corona hat mich fleißig gemacht“, sagt der gebürtige Oldenburger, Jahrgang 1949. In Köln wuchs er auf, in der Grafschaft lebt er seit vielen Jahren als freier Autor, Eifelmaler und Ghostwriter. Mit der Neuerscheinung bringt der Fleißige sein 20. Buch unter die Leser.

Hilfreiche Anregungen und humorvolle Episoden

Dabei helfen die vielen Kontakte in die Eifel. Anregungen hat er auch durch den langjährigen GA-Redakteur Günther Schmitt und den Touristik-Fachmann und Heimathistoriker Heinz Schönewald erhalten. Ohne sein riesiges Archiv, das er mit eigenen Fotos speist, wäre Pracht allerdings in seinem Schaffen stark eingeschränkt. Für das reine Niederschreiben des unnützen Wissens brauchte er ein halbes Jahr, „aber ein Jahr mit den ganzen Nebentätigkeiten“. Insbesondere das Einholen der Rechte für die Fotos halte auf. „Es ist sehr schwer geworden mit den Urheberrechten, da steht man mit einem Fuß im Venn, im Moor“, lautet seine scherzhafte Beschreibung.

Humor blitzt immer wieder auch im Buch auf. Oft zur Freude des Lesers, in einem Fall indes etwas irreführend. Denn natürlich brachte im 19. Jahrhundert der aus Neroth, Kreis Daun, stammende Lehrer Theodor Kläs die Drahtbinderei mit Hauptprodukt Mausefallen von seinen Reisen nicht mit, weil seine Verwandten „die knappen Nahrungsmittel nicht mehr mit den hungrigen Nagern teilen wollten“. Hungersnot und einbrechende Gewerbequellen ließen Ausschau halten nach einem Weg aus der Krise.

Doch noch einmal zurück in den Kreis Ahrweiler. Trotz unsäglicher Zerstörungen durch die Flut gerät einem beim Durchblättern viel von der Kultur einer Landschaft vor Augen: „Die Stimmgabeln von Ahrweiler“ und das Rodder Maar, Eifelgold und Ahrsteig, Beethovenhaus in Bad Neuenahr und Freilichtbühne Schuld, Rock am Ring und Bahnhof Rolandseck mit Arp Museum.