Unweit des Grafschafter Haribo-Werksgeländes Lastwagen kommt von Fahrbahn ab und kippt um

Nach GA-Informationen war der Lastwagen mit niederländischem Kennzeichen dabei, sich vom Werksgelände zu entfernen, als er in einer lang gezogenen Linkskurve rechts von der Fahrbahn abkam, auf die Seite fiel und auf dem Grünstreifen landete. Wie es dazu kommen konnte, ist unklar. Die Feuerwehr befreite den Fahrer aus seinem Wagen, anschließend wurde er in einem Rettungswagen versorgt. Ungefähr 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Straße wurde während der Bergungsarbeiten für den Verkehr gesperrt. Ob der Fahrer zuvor Haribo angesteuert oder ob er lediglich in der Nähe eine Rast eingelegt hatte, ist nicht bekannt.