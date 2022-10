Standort in Grafschaft : Haribo lädt nach Corona-Pause wieder zur Kastanienaktion

Tonnenweise Eicheln und Kastanien tauschen Sammlerinnen und Sammler gegen Naschbares Foto: Matin Gausmann/Martin Gausmann

Grafschaft Der Süßigkeitenhersteller Haribo startet nach zwei Jahren Pause in diesem Jahr wieder seine beliebte Kastanienaktion. In den vergangenen Jahren kamen so tonnenweise Eicheln und Kastanien zusammen.



Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause startet in diesem Jahr wieder die Haribo-Kastanienaktion auf dem Gelände der Unternehmenszentrale in Grafschaft – pünktlich zum 100. Geburtstag der Goldbären. Zum 84. Mal lädt das Bonner Unternehmen Sammlerinnen und Sammler ein, kiloweise Eicheln und Kastanien gegen Naschbares zu tauschen. Viele Menschen aus Bonn und der Region beteiligen sich regelmäßig an der Aktion.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer können am 21. und 22. Oktober, jeweils von 7 Uhr bis 16 Uhr, auf das Gelände an der Haribo-Unternehmenszentrale, Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Straße 1, 53501 Grafschaft kommen. Für zehn Kilogramm Kastanien oder fünf Kilogramm Eicheln gibt es Haribo zufolge jeweils ein Kilogramm vorgepackte Haribo-Produkte. Die Besucher erwartet zudem ein Goldbären-Glücksrad, Goldbären-Kegeln, eine große Bastel- und Malwerkstatt, eine Torwand und weitere Freizeitaktionen.

Mehr als drei Stunden Wartezeit

Seit 1936 hat die Kastanienaktion Tradition bei Haribo. 10.000 Sammlerinnen und Sammler haben durchschnittlich an der Aktion teilgenommen. Die Wartezeit bei der Aktion ist abhängig vom Andrang, betrug in den Vorjahren aber im Schnitt dreieinhalb Stunden. Rund 200 Tonnen Kastanien und 70 Tonnen Eicheln wurden im Schnitt pro Jahr getauscht. 2019 kamen 145 Tonnen Kastanien und 34 Tonnen Eicheln zusammen. Die gesammelten Kastanien und Eicheln werden an verschiedene Wildgehege in Deutschland und Österreich verteilt.

(ga)