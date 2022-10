Frisches Futter für Hirsche : Das passiert mit den Kastanien nach Tauschaktion bei Haribo

Hellenthal/Grafschaft Nach der Haribo-Kastanienaktion auf der Grafschaft bringt der Süßwaren-Hersteller die Waldfrüchte nun in Tierparks, wo sie als Futter dienen. In der Eifel halfen Kinder beim Füttern.

Die Sikahirsche im Wildfreigehege Hellenthal schauen skeptisch. Kein Wunder: Der Bär, der bei ihnen vorbeischaut, ist nicht echt. Es handelt sich viel mehr um das Maskottchen des Süßwaren-Herstellers Haribo, der seine Wurzeln in Bonn, den Firmensitz aber mittlerweile auf der Grafschaft hat. Der Goldbär und ein Team des Unternehmens sind am Donnerstag in den Tierpark im Nationalpark Eifel unweit der belgischen Grenze gekommen, um dem Wild Kastanien und Eicheln zu bringen – insgesamt rund 15 Tonnen.

Diese stammen aus der traditionellen Kastanienaktion des Unternehmens, die bis ins Jahr 1936 zurückgeht. Vergangenen Freitag und Samstag gab es auf der Grafschaft die jüngste Ausgabe der Aktion, bei der Kinder gesammelte Kastanien und Eicheln gegen Süßigkeiten tauschen können. Teilweise standen die Jungen und Mädchen mit ihren Eltern schon vor Tagesanbruch in der Schlange. 158 Tonnen Kastanien und 77 Tonnen Eicheln sind schließlich in diesem Jahr zusammengekommen. Sie werden an rund zehn Tierparks in der Region verteilt, bedacht wurde diesmal etwa auch der Wald- und Wildpark in Rolandseck. Und sogar bis nach Österreich, wo das Wild in den Bergen im Winter besondere Schwierigkeiten bei der Nahrungssuche hat, fahren die Lastwagen.

In Hellenthal hilft eine große Schar von Kindergarten-Kindern bei der Fütterung. Später bekommen sie im Gegenzug – natürlich – Süßigkeiten. Begleitet werden die Jungen und Mädchen nicht nur von Erzieherinnen, sondern auch von Eltern. So ist Romina Pohl aus Blumenthal mit ihren Tochter (6) und ihrem Sohn (4) vor Ort. Pohl freut sich, dass ihre Kinder beim Ausflug mit dem Kindergarten dabei sein können. Denn allein wäre es für sie schwierig, das Eintrittsgeld aufzubringen. „Ich bekomme nur Grundsicherung“, erzählt sie.

Gestiegene Preise

Karl Fischer ist mit Tochter und Enkelin vor Ort. Er ist einer der Betreiber des Tierparks, indem er bereits mehr als ein halbes Jahrhundert, seit 1970, arbeitet. Seine Tochter ist dort ebenfalls tätig. Die Futterspende können Fischer und seine Kollegen gut gebrauchen. Die Preise für Tierfutter seien während der Corona-Pandemie zwischen 20 und 30 Prozent gestiegen. „Deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir die Kastanien dafür bekommen“, sagt er. Das Wild fresse sowohl die Kastanien als auch die Eicheln. Letztere seien allerdings die „hochwertigere“ Nahrung. „Wenn sie die Wahl hätten, würden sie eher die Eicheln fressen.“