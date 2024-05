Süßwarenhersteller aus der Grafschaft Haribo will neues Werk für 300 Millionen Euro im Rheinland bauen

Der Gummibärchen-Hersteller Haribo mit Sitz in der Grafschaft will sich vergrößern und plant daher ein neues Werk für seine Süßwaren. Schon im kommenden Jahr könnte es mit dem ersten Spatenstich laut dem Konzern losgehen, im Jahr 2028 mit der ersten Produktion. Das neue Werk soll an dem Standort entstehen, wo bereits die Maoam-Kaubonbons produziert werden: in Neuss. Haribo will dazu ein rund 14 Hektar großes Grundstück im Gewerbegebiet Neuss-Holzheim kaufen. Das teilte das Unternehmen am Montagabend mit.