Rekord bei Haribo-Tauschaktion Goldbären-Fans sammeln so viele Kastanien wie noch nie

Der neue Rekord dürfte letztlich vor allem dem Andrang am Samstag geschuldet sein, der deutlich größer Ausfiel als noch am Freitag, an dem zum einen das Wetter wechselhaft war und zum anderen Kinder aus NRW noch in der Schule weilten. Denn seit dem Umzug nach Rheinland-Pfalz orientiert sich Haribo beim Termin für die Kastanienaktion an den dortigen Herbstferien. Manche Teilnehmer eine besonders lange Anreise auf sich. Sie kamen etwa aus Sachsen-Anhalt und dem Saarland.