Tauschaktion am Grafschafter Firmensitz Bei Haribo kriegen Kinder für Kastanien wieder Süßes

Ursprünglich wollte Hans Riegel mit dem Tauschspaß nur den Nachbarskindern in Bonn eine Freude bereiten. 87 Jahre ist das inzwischen her. Heute hat sie sich zu einem riesigen Spektakel für Jung und Alt entwickelt: die Kastanienaktion des Süßwarenherstellers Haribo. Seit dem Umzug der Unternehmenszentrale im Jahr 2018 geht diese allerdings nicht mehr in Bonn über die Bühne, sondern am neuen Firmensitz im Innovationspark bei Ringen in der Gemeinde Grafschaft. Die nächsten Termine stehen nun an. Und zwar am Freitag, 20. Oktober, und am Samstag, 21. Oktober, jeweils von 7 bis 16 Uhr. Die Adresse lautet: Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1, 53501 Grafschaft.