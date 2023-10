Haribo-Aktion Dutzende Familien tauschen Kastanien gegen Süßes

Als die Pforten des Tauschgeländes auf einem Mitarbeiterparkplatz des Unternehmens am Freitagmorgen öffneten, warteten bereits dutzende Familien mit kleinen Kindern darauf ihre Kastanien und Eicheln loswerden zu können, um im Gegenzug Gummibärchen und Lakritz zu erhalten. „Wir haben rund 50 Kilo gesammelt und freuen uns jetzt auf fünf Kilo Leckereien“, so der Vater einer vierköpfigen Familie Friedrich aus Zülpich. Sie waren am Freitag um die Mittagszeit auf die Grafschaft gereist und hatten viel Glück, denn es gab diesmal trotz des Trubels keine allzu langen Wartezeiten. In Spitzenzeiten dauerte es auch schon mal mehr als drei Stunden, bis die Abgabestellen erreicht sind. Schmuddeliges Herbstwetter mit Nieselregen sorgten jedoch in diesem Jahr zumindest am ersten Tauschtag für etwas weniger Andrang als in den vergangenen Jahren.