Nur noch online präsent : Helfer-Shuttle schließt Camp in der Grafschaft zum 31. Mai

Eröffnung in der City : Helfer betreiben erstes Flut-Café in Ahrweiler Die freiwilligen Helfer vom Hoffnungswerk eröffnen das erste Begegnungscafè für Flutopfer im Ahrtal. Das Konzept kommt bei Betroffenen und Anwohnern in der Ahrweiler Innenstadt gut an. Flutopfer suchen dort Kontakt zu Gleichgesinnten.