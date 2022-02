Weitere Einsätze geplant : Helfer-Shuttle will Gärten im Ahrtal auf Vordermann bringen

Bald startet das Grafschafter Helfer-Shuttle mit einer Frühjahrsaktion ins neue Jahr: Gärten im Ahrtal sollen mithilfe vieler Freiwilliger wieder begrünt werden. Foto: Stephan Stegmann

Grafschaft Die Fluthilfe-Organisation Helfer-Shuttle macht gerade Winterpause, werkelt aber bereits an neuen Projekten. Im Fokus stehen dabei vom Hochwasser zerstörte Gartenflächen im Ahrtal, die die Freiwilligen mit grünem Daumen in den kommenden Wochen wieder instandsetzen wollen.

Die Flutkatastrophe im vergangenen Juli hat viele Gartenflächen im Ahrtal verwüstet. Zeitnahe Hilfe kündigt diesbezüglich der Helfer-Shuttle an. Die Grafschafter Fluthilfe-Organisation hat aktuell eine Winterpause eingelegt, dennoch laufen die Planungen für einen gartenbaulichen Großeinsatz danach bereits auf Hochtouren. Die Akquise infrage kommender Gärten beginnt, Bewerber werden gesucht. Täglich sollen dann rund 120 freiwillige Garten-Helfer an Wochenenden die von der Flut zerstörten Grünflächen in Schuss bringen.

Gärten an der Ahr sollen wieder blühen

Geshuttelt werden freiwillige Helfer planmäßig bis zum Ende der Winterpause am 1. März nicht zu ihren Einsätzen ins Ahrtal. Dennoch prangt auf der Internetseite der Freiwilligen-Organisation schon Anfang Februar verheißungsvoll in großen Lettern: „We ahr back!“ Das hat einen guten Grund. „Denn aktuell sind wir damit beschäftigt, unsere große Frühjahrsaktion zu planen“, sagt Helfer-Shuttle-Chef Marc Ulrich. Was das genau heißt? „Nach tristen Wintertagen und weit fortgeschrittenen Arbeiten im Gebäudeinneren wollen wir dem Ahrtal auch äußerlich wieder zu mehr Farbe verhelfen. Deshalb wollen wir mit vereinten Kräften und Unterstützung heimischer Gartenbauer die Gärten von Flutopfern wieder zum Blühen bringen und dafür sorgen, dass das Flutgebiet wieder bunt wird.“

Interessierte seien eingeladen, ein Online-Bewerbungsformular auf der Internetseite auszufüllen, auf dem individuelle Wünsche vermerkt werden können. „Und dann soll es schon bald losgehen. Wir wollen ein Zeichen in Sachen Aufenthaltsqualität setzen, indem wir sagen: Auch in den Gärten bewegt sich etwas. Wir machen es wieder bunt, wir machen es wieder schön“, sagt Ulrich. „Wir sehen uns als provisorisches Begrünungskomitee. Das ist durchaus eine Erweiterung unseres Repertoires.“

120 Garten-Helfer pro Tag an Wochenenden

Als Konkurrenz der regionalen Gartenbauunternehmen will der Helfer-Shuttle allerdings nicht gesehen werden. „Wir sehen uns eher als Verstärkung. Wir sind keine professionellen Gartenplaner, sondern haben Freiwillige in unseren Reihen, die einfach Lust darauf haben, beim Wiederaufbau des Ahrtals weiter mit anzupacken.“ Der Helfer-Shuttle sammelt dafür Materialspenden, nimmt Wünsche von Betroffenen entgegen, liefert die Begrünungsutensilien aus und legt auch bei der Bepflanzung gleich selbst mit Hand an. Ulrich rechnet dafür in den kommenden Wochen wieder mit zahlreicher Unterstützung: „Ich bin mir sicher, dass wir genügend Helfer zusammenbekommen. Wir kalkulieren an den Wochenenden mit rund 120 Helfern pro Tag, um erste Einsätze sinnvoll zu planen.“