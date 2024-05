Hochwasserschutz im Kreis Ahrweiler So hält ein mobiler Damm das Hochwasser von Eckendorf fern

Wenn der Swistbach in Eckendorf über die Ufer tritt, dann passiert das an der Lappsgasse und in der Scheidtstraße. Der Bach fließt östlich am Ort parallel zur Lappsgasse entlang und unterquert dann die Kreisstraße. Dort wurde beim Auflegen einer neuen Brücke das alte Brückenbauwerk nicht entfernt. Die Folge: bei Starkregen ist der Durchlass zu gering, das Wasser sucht sich den Weg auf die Straße und von dort aus in die tief gelegene Wohnbebauung. Im Juni 2016 gab es dort bereits enorme Schäden, in deren Folge sich zwar Häuslebesitzer mit baulichen Maßnahmen vor neuerlichem Wasser schützten. Kommt dieses nun aber wieder, sind die Nachbargrundstücke umso mehr gefährdet.